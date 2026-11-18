В ближайшие три дня в Башкирии сохранится сложная погодная обстановка. Синоптики Башгидромета предупреждают о мокром снеге, туманах и гололедных явлениях.

В среду, 18 ноября, в регионе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами до умеренных. В отдельных районах ожидаются туман, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха днем от +3 до -2°.

В четверг, 19 ноября, местами пройдет небольшой мокрый снег, возможен гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура опустится до -1,-6°, при прояснениях до -11°. Днем ожидается от -1 до +4°.

В пятницу, 20 ноября, ночью местами, а днем по всей республике пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах прогнозируют гололед, на дорогах гололедицу. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от 0 до +5°.