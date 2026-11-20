В ближайшие три дня в Башкирии установится теплая для ноября погода с осадками смешанного типа, сообщают синоптики Башгидромета.

В пятницу, 20 ноября, местами пройдут небольшие осадки — мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем ожидается от 0 до +5 градусов.

В субботу, 21 ноября, сохранятся небольшие осадки, преимущественно дождь, местами до умеренных. Ночью и утром в восточных районах республики возможен гололед, на дорогах — гололедица. Ночью будет от -2 до +3 градусов, днем от +1 до +6.

В воскресенье, 22 ноября, характер погоды существенно не изменится: небольшие осадки, в основном дождь, местами до умеренных. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем от +1 до +6 градусов.