В начале новой недели в Башкирии сохранится дождливая погода. Синоптики Башгидромета предупреждают о смешанных осадках, тумане и повышенном риске гололедных явлений на дорогах.

В понедельник, 23 ноября, местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В отдельных районах возможен туман, гололед, а на дорогах — гололедица. Днем потеплеет до +1,+6°.

Во вторник, 24 ноября, осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся, ночью местами они могут быть умеренными. В отдельных районах ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах сохранится гололедица. Ночью будет от -4 до +1°, днем от -2 до +3°.

В среду, 25 ноября, характер погоды существенно не изменится: сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами до умеренных. В отдельных районах — гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Ночью температура воздуха составит от -4 до +1°, днем от -1 до +4°.