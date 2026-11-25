Следственный отдел Салават СК по Башкирии предъявил обвинение в убийстве 15-летнему местному жителю.

По версии следствия, рано утром 15 ноября в кафе на бульваре Космонавтов в Салавате подросток на почве личной неприязни нанес 32-летнему мужчине удары молотком по голове и телу, после чего скрылся.

Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска установили личности двух участников конфликта. Подозреваемые, оказавшиеся местными 15-летними жителями, были доставлены в отдел полиции, а затем переданы в территориальное подразделение Следственного комитета.

В результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался в уфимской больнице спустя неделю.

В настоящее время с фигурантом провели первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз. Следствие ходатайствовало об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, судом принято решение об избрании ему домашнего ареста.

Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению, и продолжают сбор доказательств.