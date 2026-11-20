Сотрудники Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Башкирии устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего подростка. По данным первого вице-премьера правительства Башкирии Урала Кильсенбаева, юноше стало плохо после курения электронной сигареты.

На глазах у очевидцев в общежитии он упал и начал задыхаться. Врачам спасти его жизнь не удалось.

СК проводит доследственную проверку.

«В настоящее время устанавливается причина смерти несовершеннолетнего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в Следкоме.