Полицейские Уфы установили личности подростков, которые в районе Гостиного двора забрасывали снежками проезжающие автомобили. Большое количество обращений в правоохранительные органы поступило от очевидцев.

Как сообщили в МВД Башкирии, сотрудники патрульно-постовой службы задержали шесть человек в возрасте 15-17 лет. Молодые люди признались, что действовали «ради шутки», при этом игнорируя замечания прохожих.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со всеми подростками профилактические беседы. В отношении нарушителей, достигших возраста административной ответственности, составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, в отношении родителям придется ответить по статье «Неисполнение обязанностей».

Все материалы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.