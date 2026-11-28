В ближайшие дни в Башкирии сохранится холодная погода с осадками и порывами ветра. Синоптики Башгидромета предупреждают о понижении температуры, особенно в ночные часы.

В субботу, 28 ноября, ожидается небольшой снег, местами интенсивность может достигать умеренной. Ветер северный и северо‑западный, умеренный, местами возможны порывы до сильного. В ночные часы температура опустится до −4,−9 °C, днём прогнозируется −2,−7 °C.