В ближайшие дни в Башкирии сохранится холодная погода с осадками и порывами ветра. Синоптики Башгидромета предупреждают о понижении температуры, особенно в ночные часы.
В субботу, 28 ноября, ожидается небольшой снег, местами интенсивность может достигать умеренной. Ветер северный и северо‑западный, умеренный, местами возможны порывы до сильного. В ночные часы температура опустится до −4,−9 °C, днём прогнозируется −2,−7 °C.
В воскресенье, 29 ноября, осадки в виде снега сохранятся. Ветер северо‑западный, умеренный. Ночью температура составит −8,−13 °C, при прояснениях возможно похолодание до −15,−20 °C. Днём — до −5,−10 °C.