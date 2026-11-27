Пассажирский автобус опрокинулся в кювет под Уфой. Как сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, авария произошла около трех часов дня в Чишминском районе при въезде в с. Енгалышево.

61-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» при выполнении поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В салоне находились 6 пассажиров. В результате ДТП 11-летний и 69-летний пассажиры с различными травмами госпитализированы в медучреждения Уфы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.