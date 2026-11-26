Кармаскалинский межрайонный суд продлил директору Башкирской государственной филармонии меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 декабря. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по август 2024 года обвиняемый в составе организованной группы, используя служебное положение, похитил бюджетные средства, выделенные в качестве субсидии на организацию и проведение мероприятий II Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» и мероприятия, посвящённого 450-летию основания Уфы «Река времени». Общая сумма ущерба — более 11,5 млн рублей.