В Миякинском районе экс‑замглавы администрации по социальным вопросам и кадровой политике уволен в связи с утратой доверия, сообщает прокуратура Башкирии.

Проверка надзорного ведомства выявила серьёзные нарушения антикоррупционного законодательства в работе чиновника. Выяснилось, что он представил недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетних детей. Кроме того, при исполнении должностных обязанностей он допустил конфликт интересов, не принял мер для его урегулирования и получил личную выгоду.

Изначально чиновник уволился по собственному желанию, однако прокуратура не согласилась с такой формулировкой. Прокурор обратился в суд с требованием изменить основание увольнения на «в связи с совершением коррупционного правонарушения».

Стерлибашевский межрайонный суд удовлетворил требования надзорного ведомства, а позже решение подтвердил Верховный суд республики. В итоге основание увольнения было изменено на «увольнение в связи с утратой доверия».