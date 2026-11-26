В деревне Ушаково Уфимского района на местном кладбище погибла косуля, которая застряла в заборе. Об этом сообщил директор центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

Характер ран говорит о том, что косуля отчаянно пыталась освободиться — она провела в ловушке около двух суток. Из‑за того, что в эти дни на кладбище почти никого не было, никто ей помочь не смог.

Истощенное животное заметила семья, которая пришла навестить могилы родных. Люди сразу позвонили в МЧС. Спасатели прибыли оперативно, но помочь косуле уже не смогли: к моменту их приезда она была мертва примерно десять минут.