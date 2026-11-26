Полицейские в Уфе раскрыли кражу автомобиля, совершённую в 2019 году. Подозреваемого задержали в Республике Крым — им оказался 43‑летний житель Краснодарского края, сообщает МВД Башкирии

Преступление совершено в ноябре 2019 года. Владелец внедорожника «Тойота Ленд Крузер» заявил о пропаже машины: автомобиль был припаркован во дворе дома на улице Рабкоров в Уфе. Ущерб оценили в 3 млн рублей.

Как установили правоохранители, злоумышленник готовился к преступлению: изучил в интернете способы вскрытия автомобилей, купил специальное электронное устройство и поддельные госномера. Приехав в Уфу, он арендовал гараж, ночью вскрыл выбранный внедорожник, перегнал его в арендованное помещение, установил фальшивые номера и заглушил сигнал связи. Мужчина планировал продать машину, но покупатель перестал выходить на связь. Позже подозреваемый вернулся в Уфу проверить авто, но, заметив возле гаража подозрительные машины, испугался, что его выследили, и скрылся. Продать похищенный транспорт он так и не успел.

В ходе допроса задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде.