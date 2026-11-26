В Башкирии нашли 13-летнего подростка, который пропал во время рыбалки. По данным волонтёров, тело Айназа обнаружили почти в 1,4 км ниже по течению от места предполагаемого утопления.

Напомним, 13-летний Айназ Ахкямов пропал 8 ноября в деревне Аюпово на реке Ай. Он ушел вечером вместе с другом на рыбалку и упал в реку. Друг его вытянул из воды и побежал за взрослыми, когда вернулся - его не было. Поиски мальчика продлились 19 дней. К поискам были привлечены все экстренные службы, поисковые отряды Башрегионспаса и добровольцев из разных районов республики.