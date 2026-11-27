На участке автодороги общего пользования регионального значения в Башкирии сохраняется запрет на проезд для грузового и пассажирского транспорта. Ограничение действует на трассе Уфа — Инзер — Белорецк с 67-го по 204-й километр, в Архангельском и Белорецком районах, сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Причиной продления стали неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег и гололедица. По предварительным данным, движение планируется возобновить 27 ноября около 11:00 по местному времени.

Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Обновление 27.11 в 11:10: ограничение снято.