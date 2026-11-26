В связи с ухудшением погодных условий сотрудники Уралуправтрдора перешли на усиленный режим работы.
В отдельных районах республики с вечера 25 ноября идет снег, на дорогах образуется гололед. Утром ограничения сняты на региональных трассах, но сохраняются на федеральной автодороге М-5 в Иглинском районе.
Контроль за погодной обстановкой ведётся в круглосуточном режиме.
ФКУ «Уралуправтодор» обращается к автомобилистам с просьбой проявлять особую осторожность за рулем: выбирать скорость и дистанцию с учетом погодных условий, а также не мешать работе снегоуборочной техники. При возникновении нештатных ситуаций на дороге следует сразу же связаться с Единым диспетчерским центром дорожной компании по телефону 8‑800‑200‑63‑06.