В поселке Железнодорожный Белорецкого района ночью автомобиль «Лада Гранта» оказался в кювете на улице Туристов. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили машину с работающим двигателем.

За рулём находился 26‑летний местный житель. При общении с инспекторами у мужчины выявили явные признаки алкогольного опьянения. Результат проверки на алкотестере составил 1,691 мг/л — водитель с показаниями прибора согласился.

Выяснилось, что это не первый случай нарушения: ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ). Поскольку водитель повторно сел за руль пьяным, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Материалы по делу переданы в органы дознания для дальнейшего разбирательства.