Ночью в Уфе произошло два пожара. Огнеборцы спасли 14 человек, в том числе и ребенка, сообщает МЧС Башкирии.

На улице Мечетлинской в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме — огонь вспыхнул в одной из комнат четырёхкомнатной квартиры. Из-за густого дыма жильцы не могли самостоятельно покинуть опасную зону, и прибывшие расчёты, используя трехколенную и автомобильную лестницы, эвакуировали 14 человек, среди которых был один ребенок. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, огонь удалось оперативно потушить.

На улице Девонской пламя охватило одноэтажное каркасно-щитовое строение, но благодаря профессиональной работе сотрудников МЧС России и Управления пожарной охраны Уфы пожар был ликвидирован.

В обоих случаях обошлось без погибших и травмированных, а на местах сейчас работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить точные причины возгораний.