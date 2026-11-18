В Белорецком и Архангельском районах во второй раз за день продлили ограничения на дороге регионального пользования Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 204 км для грузовиков и автобусов. Также продолжает действовать временное перекрытие на участке с 1 по 159 км автодороги Белорецк -Учалы-Миасс в Белорецком и Учалинском районах.

По словам председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, ориентировочное время окончания прекращения движения — 17:00.

Он добавил, что все ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями — снегом, гололедом и ограничением видимости.