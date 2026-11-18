В Башкирии из-за непогоды продлили ограничения для проезда грузовиков и автобусов на одной трассе и закрыли дорогу еще в двух районах.

По словам председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, причиной закрытия стало ухудшение погодных условий — снег, гололедица и плохая видимость.

Так, на трассе Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 204 км в Архангельском и Белорецком районах ограничение для грузового и пассажирского транспорта продлили до 15 часов.

Кроме того, вынужденные меры ввели на дороге Белорецк-Учалы-Миасс с 1 по 159 км в Белорецком и Учалинском районах. Об открытии движения власти пообещали сообщить дополнительно.