В Уфе задержали 37-летнего Сергея Санкина по подозрению в мошенничестве с водительскими правами и регистрацией автомобилей.

Как сообщили в МВД Башкирии, в полицию Уфы и Илишевского района обратились 11 человек. По их словам, мужчина обещал за деньги помочь получить водительское удостоверение или «красивые» регистрационные номера — и исчезал с деньгами, не выполнив обещанного. Он же взял у уфимки автомобиль «Шевроле Нива» для продажи, получил крупную сумму, но ни выручку, ни долг не вернул. Машину оформил на третье лицо по поддельному договору купли-продажи.

Подозреваемого установили и задержали сотрудники уголовного розыска МВД.

Возбуждены дела по статье «Мошенничество». Следствие связывает его с 11 эпизодами, по девяти он признал вину. Суд избрал меру пресечения — подписку о невыезде. Предварительный ущерб составил больше 2 млн рублей.

Полиция проверяет дополнительные эпизоды и ищет других потерпевших. Пострадавших просят обращаться в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МВД по РБ: 8 (347) 279-39-02.