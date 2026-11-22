Жители Башкирии столкнулись с новой схемой обмана: аферисты отправляют на электронную почту и в мессенджеры сообщения, якобы от имени судов. В них утверждается, что получатель включен в список присяжных заседателей и обязан явиться в суд в указанное время, сообщает канал «Фактечинг по-башкирски».

Если человек отвечает, что не может прийти, ему предлагают позвонить по номеру из письма или перейти по ссылке, чтобы заполнить заявление. Далее лже-сотрудник суда начинает запугивать штрафом за неявку и уговаривает открыть поддельный сайт, копирующий портал «Госуслуги», Минюста или судебной системы.

На такой странице у человека запрашивают логин и пароль от «Госуслуг» или интернет-банка, а также код из СМС. В результате мошенники получают доступ к личным сведениям и банковским счетам.

Специалисты рекомендуют не открывать ссылки из подозрительных сообщений и никому не передавать коды подтверждения.