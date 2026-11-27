В Уфимском районе неизвестные повредили окна и двери в коттеджном поселке, а также стекла автомобилей. Как сообщает в МВД Башкирии, с заявлениями в полицию обратились сразу несколько местных жителей.

Одному из них хулиганы причинили ущерб на сумму более 96 тысяч рублей.

По данному факту отделение дознания Отдела МВД России по Уфимскому району возбудило уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлениям.