В Башкортостане с 1987 года от ВИЧ-позитивных матерей родилось 6414 детей. В 2025 году показатель составил 6260. Об этом на круглом столе в Общественной палате РБ сообщила главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Башкортостана Айгуль Галиева.

По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом из общего числа детей 5404 ребёнка здоровы и сняты с диспансерного учёта. С установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на учёте состоят 236 детей: 198 из них в возрасте от 0 до 14 лет, 38 — от 15 до 17 лет.

Основным путём передачи остаётся вертикальный — 78,6% в 2025 году, но растёт и доля полового пути — 21,4%.

Особое внимание уделяют детям, оставшимся без попечения родителей. На конец сентября 2026 года таких детей с ВИЧ-инфекцией шесть человек против девяти в конце 2025 года. Все они воспитываются в специализированных учреждениях республики.

Эксперты призвали пользоваться корректной терминологией, отметив, что правильно говорить не «больные», а «лица, живущие с ВИЧ».