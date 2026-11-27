В Центре образования №15 Уфы на уроке физкультуры семиклассник толкнул шестиклассника, и тот ударился головой о деревянный пол. Инцидент произошёл во время занятия, где одновременно учились два класса, сообщает Mash.

По словам матери пострадавшего, у её сына хлынула кровь. Преподаватель оказал ребёнку первую помощь и вызвал скорую.

В больнице у мальчика диагностировали глубокую теменную рану с рассечением. Мать написала заявление в полицию. Сейчас она вместе с сыном проходит судебно-медицинскую экспертизу.