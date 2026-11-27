Прокуратура Уфимского района добилась компенсации для ребенка, пострадавшего от нападения бультерьера в детском лагере. В надзорное ведомство обратилась мать мальчика, заявившая о нарушении прав сына.

По данным прокуратуры Башкирии, в июле этого года на 12-летнего мальчика, отдыхавшего в детском лагере, напала собака породы бультерьер. Ребенку был причинен легкий вред здоровью.

Для защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать компенсацию морального вреда с детского лагеря и владельца собаки. Суд признал доводы надзорного ведомства обоснованными и обязал ответчиков выплатить 200 тысяч рублей. Денежные средства перечислены родителям в полном объеме.