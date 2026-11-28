В Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 27 ноября около 21:00 на 37‑м км автодороги Р‑240 (подъезд к М‑12 «Восток») произошло столкновение автомобилей «Kia Sportage» и «Лада Гранта».

В результате аварии 33‑летний водитель «Лады» скончался на месте происшествия.

Установлено, что 44‑летний водитель автомобиля «Kia» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: результат освидетельствования составил 0,870 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.