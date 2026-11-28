В Уфе произошло массовое ДТП: погибла пассажирка, несколько водителей госпитализированы

По предварительным данным Госавтоинспекции, 27 ноября около 19:00 на улице Перспективной случилась крупная авария.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» (2007 года рождения) при перестроении столкнулся с движущимися в попутном направлении «Форд Фокусом» и «УАЗом». Из‑за силы удара «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобили «Сузуки» и «Рено Логан».

В результате ДТП 22‑летняя пассажирка «Сузуки» скончалась от полученных травм в медицинском учреждении. Водители трёх транспортных средств получили различные травмы и были доставлены в больницу.