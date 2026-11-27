Уфимский трамвайно-троллейбусный завод подписал первый в России контракт на экспорт электробусов в Республику Союз Мьянма. На первом этапе в 2027 году планируется поставить три модели УТТЗ-624201 «Электрогород», сообщили в правительстве РБ.

«Выход продукции республики на международный рынок подтверждает конкурентоспособность отечественных разработок и экспортный потенциал российского электротранспорта», — отметил и. о. министра промышленности Башкортостана Тимур Герасимов.

Напомним, электробусы разработаны для эксплуатации в различных климатических условиях. Стороны также обсуждают организацию сервисного обслуживания, создание зарядной инфраструктуры и обучение специалистов Мьянмы.