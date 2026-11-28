По данным МЧС, на ряде участков региональных и межмуниципальных трасс в Башкирии отменили ограничения для грузового и пассажирского транспорта.

Теперь проезд свободен на следующих направлениях:

Магнитогорск — Ира (130–241 км, Баймакский и Зилаирский районы);

Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (229–275 км, Белорецкий район);

Серменево — Амангильдино — Баймак (0–101 км, Белорецкий и Абзелиловский районы).

При этом на федеральной трассе М‑5 «Урал» ограничение пока сохраняется — на участке с 1494 по 1548 км в Иглинском районе. Мера будет действовать до улучшения погодных условий. На данный момент затруднений на трассе не зафиксировано. Спасатели продолжают следить за ситуацией и взаимодействуют с дорожными службами. 33‑летний водитель «Лады» в Башкирии погиб из-за пьяного за рулем «Киа» Подробнее

Неблагоприятные погодные явления сохранятся и завтра, 28 ноября. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.