Жителей Башкирии предупреждают о снегопадах, метелях и гололедице на дорогах. Синоптики Башгидромета подготовили прогноз погоды на ближайшие три дня.

В пятницу, 27 ноября, ожидается небольшой снег, местами — до умеренного. В отдельных районах возможна метель, на дорогах образуется гололедица, местами — снежные заносы. Ветер западный и северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Днем температура составит от -1 до -6°.

В субботу, 28 ноября, продолжится небольшой снег, а по востоку — до умеренного. На дорогах сохранится гололедица. Ночью похолодает до -5,-10 градусов, днем — от -1 до -6.

В воскресенье, 29 ноября, местами пройдет небольшой снег. Ночью температура опустится до -8,-13°, при прояснениях — до -18°. Днем ожидается от -4 до -9°.