Башгидромет предупреждает об ухудшении погоды в республике. В конце ноября жителей Башкирии ждут мокрый снег, метели, гололед, снежные заносы и порывистый ветер. На дорогах будет скользко.

В четверг, 26 ноября, пройдет небольшой мокрый снег, который будет переходить в снег; местами осадки до умеренных, на востоке — сильные. Днем ожидается метель.

В отдельных районах — гололед, на проводах и деревьях будет налипать мокрый снег.

На дорогах — гололедица, снежный накат, на востоке возможны снежные заносы. Видимость в осадках местами снизится до 1–2 км. Ветер северо‑западный и западный, умеренный, днём местами порывы до сильного. Температура ночью и днём — 0…−5 °C.

В пятницу, 27 ноября, снег, местами до умеренного; в отдельных районах — метель.

На дорогах сохраняется гололедица, местами возможны снежные заносы. Ветер западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура: ночью −2…−7 °C, днём 0…−5 °C.

В субботу, 28 ноября, похолодание продолжится: ночью −4…−9 °C, днём −2…−7 °C. Осадки в виде снега сохранятся.