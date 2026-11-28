Вечером 27 ноября (около 18:00) на проспекте Октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает Госавтоинспекция столицы региона. За рулём НефАЗа находился водитель 1990 года рождения; в салоне в момент аварии ехали 90 человек.

По пока не установленным причинам водитель потерял контроль над транспортным средством — автобус врезался в металлическое ограждение и задел дорожный знак. В результате удара конструкция обрушилась на мужчину, который в тот момент находился на тротуаре.