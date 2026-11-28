Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела в отношении двух жителей Бурзянского района. Их подозревают в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошёл 5 ноября 2026 года недалеко от деревни Кулганино. Полицейский участвовал в рейде вместе с работниками лесного хозяйства — они выявляли факты незаконной рубки леса. В ходе проверки сотрудник попытался заглушить двигатель грузовика, на котором пытались скрыть следы нарушения. По данным следствия, в этот момент один из подозреваемых вытолкнул правоохранителя из кабины, а второй нанёс ему удары по голове.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, назначена судебно‑медицинская экспертиза для установления степени вреда здоровью полицейского.