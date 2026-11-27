В Башкирии в пожарах погибли три человека — две женщины 77 и 80 лет и 70-летний мужчина. Всего за неделю произошло 82 пожара, больше всего возгораний случилось из-за неисправной электропроводки, сообщили в МЧС по РБ.

22 ноября в селе Раевский Альшеевского района погибла пожилая женщина — предполагаемая причина возгорания в аварийном режиме работы электросетей дома.

24 ноября смертельный пожар случился в деревне Ивановке Кармаскалинского района: погиб 70-летний мужчина. Он проживал и работал у фермера в другом районе, раз в год приезжал в пустующий родительский дом. По словам брата, погибший употреблял алкоголь и курил дома.

26 ноября при пожаре в селе Турмаево Стерлибашевского района погибла 77-летняя женщина, она жила с сестрой. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём.

В 20 случаях пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, 13 — из-за неисправности печей и дымоходов, 37 — нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Всего с начала года в республике произошли 6 298 пожаров, погибли 168 человек, в том числе 8 детей. Травмы получил 161 человек. МЧС призывает соблюдать правила безопасности при эксплуатации электроприборов и отопления, не перегружать электросеть и устанавливать пожарные извещатели.