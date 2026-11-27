«Ростелеком» установил 58 камер наблюдения за лесным массивом Башкирии, увеличив их общее количество до 80 единиц. Оборудование системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» размещено на высотных сооружениях провайдера.

Сотрудники компании проложили волоконно-оптические линии связи, обеспечили гарантированное электропитание и наладили ежедневный мониторинг работоспособности каждой точки для сотрудников ситуационного центра в Минлесхозе региона.

Сергей Нищев, генеральный директор компании в Башкортостане:

«В 2026 году мы увеличили количество точек наблюдения более чем в 3,5 раза и расширили зону контроля лесного фонда региона. Максимальный радиус обзора каждой камеры достигает 30 километров. Система “Лесохранитель” работает на отечественном ПО с использованием искусственного интеллекта — она помогает сотрудникам диспетчерских служб оперативно реагировать на различные угрозы».

Камеры видеонаблюдения работают круглосуточно и совершают полный оборот на 360° за десять минут, что позволяет обнаруживать возгорание на ранней стадии. При фиксации дыма встроенный процессор анализирует данные и автоматически отправляет сигнал о потенциальной опасности в ситуационный центр. Одновременно в диспетчерской срабатывает звуковой сигнал тревоги, а на видеостене загорается маркер с прямой трансляцией с места событий — так операторы сразу видят картину происходящего. В режиме реального времени система наносит на карту очаг возгорания, указывая его точные координаты и показывая привязку к ближайшим населенным пунктам и дорогам.

Такая детализация позволяет оперативно оценить обстановку и принять взвешенное решение.

Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан:

«В борьбе с пожарами решающую роль играют минуты. В этом сезоне камеры системы “Лесохранитель” помогли выявить 31 возгорание на сопредельных с лесом землях. Оперативное реагирование лесопожарных формирований позволило блокировать эти угрозы на ранней стадии и полностью исключить переход огня на лесные массивы».

Пилотный проект компании по установке камер «Лесохранитель» на территории Башкирии стартовал в 2021 году в Белорецком, Бурзянском и Учалинском районах. Тестирование подтвердило эффективность решения. В 2022 году провайдер запустил систему в промышленную эксплуатацию, а в 2022–2023 годах значительно расширил и модернизировал ее. Появилось отечественное ПО с алгоритмами ИИ, был оборудован ситуационный центр мониторинга, запущены новые точки наблюдения, а персонал прошел обучение.

С 2023 года телекоммуникационная компания обеспечивает полную техническую поддержку комплекса — от мониторинга и регламентных работ до консультирования персонала.