Стартовал второй блок съёмок шпионского триллера «Югославия» (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома») и телеканала НТВ. До конца 2026 года основная часть съёмок пройдёт в Абхазии, где команда снимает массовые постановочные сцены и сложные экшен-эпизоды.

Над проектом работает команда, ранее создавшая сериалы «ГДР» и «Ландыши», — «Всемирные русские студии» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Первый этап съёмок прошёл с мая по август преимущественно в Москве и Московской области, отдельные эпизоды сняли в Брюсселе, Белграде, Цюрихе, Берне и других европейских городах. Особое внимание уделяется трюкам: актёры прошли физическую подготовку, тренировки по стрельбе и обучение верховой езде.

Действие разворачивается в конце 1990-х, когда НАТО готовит военную операцию против Югославии. Главный герой Максим (Василий Копейкин), офицер российской военной разведки, оказывается в эпицентре международного противостояния. За ним охотится сотрудник ЦРУ Нейтон Кроули (Юрий Чурсин). В опасной миссии Максиму помогает серб Стефан (Вуле Маркович), а в Белграде герой знакомится с журналисткой Зорицей (Ника Здорик).

«Для меня как режиссёра очень важно не просто рассказать историю, а максимально погрузить зрителя в её атмосферу, дать ему почувствовать дух времени. Сейчас продолжаем эту работу уже в Абхазии, где наша художественная команда буквально по крупицам восстанавливает эпоху 1998 года», — приводит слова режиссёра-постановщика Михаила Морскова пресс-служба.

Отметим, автором идеи и продюсером проекта выступил Юрий Сапронов. «„Югославия“ — проект, в котором для нас было важно соединить масштаб международного шпионского противостояния с личными историями героев. Мы не стремимся навязать зрителю готовую трактовку событий», — подчеркнул он.