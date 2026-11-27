За десять месяцев в республике продали 1,8 млн дал водки. В целом продажи алкоголя без учёта пива сократились на 3,6%, до 3,8 млн декалитров (дал).

В Башкортостане в январе–октябре 2026 года продали 1,8 млн дал водки. Показатель снизился на 5% по сравнению с 1,9 млн дал за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи алкогольных напитков без учёта пива и пивных напитков в республике за год сократились на 3,6%, до 3,8 млн дал.

В Приволжском федеральном округе за десять месяцев продали 12,5 млн дал водки — на 3,7% меньше, чем годом ранее. Больше всего водки пришлось на Татарстан (почти 2 млн дал), Башкирию и Нижегородскую область (по 1,3 млн). Минимальные показатели — в Мордовии (300 тыс. дал), Марий Эл (338,9 тыс.) и Ульяновской области (411,7 тыс.).

В годовом выражении продажи водки сократились в 13 из 14 регионов ПФО. Рост зафиксирован только в Саратовской области, но и эта динамика не превысила 1%.