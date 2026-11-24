С начала года в Башкирии изъяли 60 тонн нелегального алкоголя. Об этом на парламентских слушаниях сообщил представитель МВД Роберт Мурсалимов. Показатель вдвое превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Всего в республике провели более 3 тыс. проверок и закрыли пять подпольных производств. Также выявили 221 случай продажи алкоголя несовершеннолетним, по трём из них возбудили уголовные дела.

В ходе последней операции полицейские обнаружили два нелегальных завода по производству спирта — в Кармаскалинском и Белебеевском районах. Там изъяли более 22 тонн контрафактной продукции.