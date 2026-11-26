В Белорецком районе из-за снегопада повреждены некоторые линии электропередачи. Возникли перебои с подачей электричества — аварийные бригады уже работают на местах и устраняют поломки. Об этом сообщили в ЦУР РБ.

Подача электроснабжения будет зависеть от количества и характера повреждений, заявили в производственном отделении «Южные электрические сети» ГУП «РЭС».