В Белорецком районе из-за снегопада повреждены некоторые линии электропередачи. Возникли перебои с подачей электричества — аварийные бригады уже работают на местах и устраняют поломки. Об этом сообщили в ЦУР РБ.
Подача электроснабжения будет зависеть от количества и характера повреждений, заявили в производственном отделении «Южные электрические сети» ГУП «РЭС».
Жителям муниципалитета рекомендовали не подходить к оборванным проводам и повреждённым опорам ближе 8 метров и сообщать о повреждениях по телефону диспетчерской службы или 112. Также рекомендуют отключить от розеток технику — при возобновлении подачи возможны скачки напряжения. Дома стоит использовать фонари вместо свечей, а предприятиям при длительном отключении — перевести оборудование на резервное питание и приостановить работы, связанные с высотой и электроинструментом.