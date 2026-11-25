Власти Уфы подтвердили готовность городских снегоплавильных пунктов к работе в зимний период. В рамках подготовки к холодам специалисты провели техническое обслуживание ключевых объектов. Об этом сообщил заместитель начальника городского Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ришат Исмагилов на оперативном совещании в мэрии.

В северной части города, на улице Трамвайной, выполнили комплекс работ: очистили насосную станцию и внутренние коммуникации, провели текущий ремонт и заменили уличное освещение. Мощность этого пункта — 1,5 тыс. кубометров снега в сутки.

На юге Уфы, на улице Сагита Агиша, расположен пункт с двумя установками — его общая мощность достигает 2,4 тыс. кубометров в сутки. Здесь также очистили внутренние коммуникации, а ещё отрегулировали насосы и оборудование.