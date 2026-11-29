«Единый информационно-расчётный центр Башкортостана» и крупнейшие ресурсоснабжающие организации региона — «БашРТС», «ЭСКБ» и «Уфаводоканал» — запустили предновогодние акции. Жители могут погасить задолженность и избавиться от начисленных пени.

Акция «В Новый год без долгов!» от «БашРТС» действует в Уфе, Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске и Агидели. С 1 ноября по 30 декабря 2026 года жители с долгами за отопление и горячую воду могут погасить начисления вместе с пени, а с 25 января по 26 февраля 2027-го оплаченные пени вернут на лицевой счёт.

В «Башэлектросбыте» проходит акция «Пени исчезают в полночь» для физических и юридических лиц. Физлицам для аннулирования пени нужно до 30 декабря оплатить все начисления за электроэнергию, включая счёт за ноябрь, и быть зарегистрированными в личном кабинете на сайте или в приложении «ЛКК ЭСКБ». Пересчет проведут не позднее 29 января 2027 года.

«Уфаводоканал» в рамках акции «В Новый год без долгов!» списывает пени при полном погашении задолженности за водоснабжение и водоотведение. С заявлением и документом об оплате нужно обратиться в предприятие или ЕИРЦ в зависимости от того, кто ведёт учёт и начисления.