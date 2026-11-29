Три человека погибли при столкновении «Форд Фокуса» с грузовиком «Скания». ДТП произошло утром 29 ноября в Кушнаренковском районе.

Как сообщает главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, на 23 км автодороги Р-240 при подъезде к М-12 «Восток» водитель автомобиля «Форд Фокус» выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика. В какой-то момент допустил столкновение.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП и личности погибших уточняются. На место выехал заместитель начальника управления республиканской Госавтоинспекции полковник полиции Олег Дмитриев.