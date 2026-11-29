45-летняя автоледи в Башкирии разбилась при столкновении с бензовозом. Авария произошла в Белебеевском районе.

Как сообщают в Госавтоинспекции республики, столкновение произошло около пяти часов дня 28 ноября. На 38 км автодороги Аксеново – Аксаково – Белебей автомобиль «Хендай Кретта» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение, со встречным грузовиком «Шахман».

В результате ДТП водитель «Хендая» от полученных травм скончался на месте ДТП. Известно что также в салоне находился 9-летняя девочка, ее с различными травмами госпитализировали. Обстоятельства ДТП уточняются.

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