В Гафурийском районе предприятие «Тепловодснабжение» незаконно повысило тарифы на обслуживание, сообщает прокуратура Башкирии

Как установлено в ходе проверки, в мае 2026 года организация повысила тарифы на обслуживание 35 многоквартирных домов, проигнорировав обязательную законодательную процедуру.

Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения. В результате исполняющий обязанности руководителя предприятия получил официальное предписание и был привлечён к административной ответственности — ему назначен штраф.