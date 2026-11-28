В Гафурийском районе предприятие «Тепловодснабжение» незаконно повысило тарифы на обслуживание, сообщает прокуратура Башкирии
Как установлено в ходе проверки, в мае 2026 года организация повысила тарифы на обслуживание 35 многоквартирных домов, проигнорировав обязательную законодательную процедуру.
Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения. В результате исполняющий обязанности руководителя предприятия получил официальное предписание и был привлечён к административной ответственности — ему назначен штраф.
После вмешательства прокуратуры тарифы вернули к прежнему уровню. Кроме того, жителям 35 домов произведут перерасчёт: уплаченные по завышенным ставкам средства не будут считаться долгом, а излишне внесённые суммы учтут в будущих платежах.