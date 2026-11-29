Гуманитарные конвои из Башкортостана постоянно попадают под атаки, из-за чего доставлять грузы на передовую становится всё сложнее. Об этом в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал глава республики Радий Хабиров.

«Мы два раза в месяц отправляем туда большие гуманитарные конвои. И они постоянно становятся предметом атак. Сейчас достаточно сложно довозить даже то, что мы постоянно поставляем, прежде всего FPV-дроны», — сказал он.

По словам Хабирова, в месяц подразделениям, где служат воины из Башкортостана, отправляют тысячи FPV-дронов высокого качества. Также бойцам везут пиломатериалы для обустройства блиндажей, окопов и всё необходимое в повседневной жизни на войне.

«Сейчас мы просим командиров обеспечивать по пути сопровождение, огневое прикрытие. Потому что, ещё раз говорю, всё это становится достаточно проблематичным», — подчеркнул Хабиров.