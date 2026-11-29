В воскресенье, 29 ноября, уфимский «Салават Юлаев»проведет очередной домашний матч. Он сразится с питерским СКА. Начало - в 16:00 по уфимскому времени.

В предыдущем матче уфимцы дома проиграли минскому «Динамо» в овертайме - 3:4. «Торос» попробует одержать 11 побед кряду Подробнее