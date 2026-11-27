Прокуратура Уфы начала проверку после травмы мальчика в школе на уроке. 12-летний ребенок получил траву при падении в спортзале.

Как сообщают в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошел днем 26 ноября. Ребенка госпитализировали, но после оказания медицинской помощи шестиклассника отпустили домой на амбулаторное лечение.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, изучит видеозаписи и даст оценку действиям руководства и педагогов школы. Также проверят соблюдение законодательства об образовании. При наличии оснований решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.