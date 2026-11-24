19-летний парень, только вернувшийся из армии, помогал брату ремонтировать грузовик. При ударе кувалдой отлетел кусок металла и попал ему в глаз. Пациент самостоятельно обратился в кабинет неотложной офтальмологической помощи ГКБ №8, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Врачи диагностировали проникающее ранение: осколок насквозь пробил глазное яблоко и застрял в мягких тканях за ним. КТ подтвердило это, и медики приняли решение оперировать экстренно.

Хирурги-офтальмологи извлекли осколок, сохранив глаз и возможность видеть. После операции и курса консервативного лечения пациент выписался с остротой зрения 70%. Сейчас он находится под амбулаторным наблюдением.

«Это наглядный пример того, что отсутствие средств защиты может дорого обойтись. В этой истории, к счастью, всё закончилось хорошо», — отметил министр.