В День матери глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о Рамиле Башировой из Архангельского района. Она всю жизнь проработала бухгалтером в колхозе имени Максима Горького. Сейчас её забота выходит за пределы семьи: она встречается с матерями бойцов и участвует в формировании гуманитарной помощи. Почти 50 лет рядом с ней супруг Зиннур Зиннатович, он преподавал в школе, потом работал радиотехником.

Четверо их сыновей выполняют воинский долг в зоне СВО. Айнур — подполковник, боролся с терроризмом на Северном Кавказе, награждён орденом генерала Шаймуратова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Нур — сержант, раньше работал учителем физкультуры в родной школе, отмечен медалями «Участнику СВО» и «За боевые отличия». Азат — прапорщик, награждён медалями «Участнику СВО», «За разминирование» и «За воинскую доблесть». Ильнар — сержант, удостоен медалей Жукова, «Участнику СВО», «За освобождение Авдеевки» и «За боевые отличия».

За достойное воспитание детей Зиннура Зиннатовича в 2023 году наградили нагрудным знаком «Отцовская доблесть». В 2025 году супругов Башировых отметили медалью «Родительская доблесть».

«Дорогие женщины, матери наших воинов и все наши мамы! От души поздравляю вас с праздником. Пусть любовь, которую вы дарите детям, возвращается к вам теплом и заботой. Крепкого вам здоровья и всего самого доброго!» — написал в заключении Хабиров.