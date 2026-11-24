В семье Гордеевых из Уфы родился десятый ребёнок. Малыш появился на свет в роддоме клиники БГМУ — на торжественную выписку пришла вся большая и дружная семья. Теперь Гордеевы будут воспитывать троих девочек и семерых мальчиков, сообщает пресс-служба вуза.
Самому старшему сыну уже 19 лет. Средний сын Лука — третьеклассник, он мечтает стать врачом.
Напомним, многодетным семьям в Башкортостане предусмотрены меры поддержки — от выплат и льгот до приоритетного права на места в детских садах и школах. Мамы 10 и более детей имеют право на получение федерального звания Мать-Героиня, которое дает такие же преференции как и звание Герой России.